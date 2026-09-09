Pakistán está sopesando llevar a cabo ataques aéreos contra los militantes hutíes en Yemen a petición de Arabia Saudita, según indicaron fuentes de seguridad, mientras Islamabad estudia activar su nuevo pacto de defensa con el reino árabe.

La declaración llega un día después de que militantes hutíes atacaran instalaciones civiles y energéticas en las regiones saudíes de Abha, Khamis Mushait, Jazan y Najran; dejando más de 70 heridos.

El funcionario señaló que, incluso si se lleva a cabo el ataque, las autoridades paquistaníes no han decidido si harán o no pública la información.

“No habrá forma de confirmar si los ataques los hemos llevado a cabo nosotros o los saudíes a menos que se haga público”, añadió el funcionario.

Pakistán cuenta actualmente con más de 10.000 soldados estacionados en Arabia Saudita, según informaron anteriormente fuentes de seguridad a EFE, aunque sigue sin estar claro si hay aviones de combate desplegados allí.

El funcionario se negó a facilitar información sobre el despliegue anterior o futuro de aviones paquistaníes en Arabia Saudita.

Esta imagen muestra a un miembro de las fuerzas gubernamentales yemeníes disparando una ametralladora pesada durante enfrentamientos con combatientes hutíes en la zona de Al-Kadha, al oeste de la provincia de Taiz. Foto: AFPTV / AFP

El 7 de agosto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, un pacto trilateral que formaliza la defensa colectiva entre los tres países.

En un pacto que ha sido comparado con la OTAN, tres de las potencias militares y económicas más importantes del mundo musulmán acordaron que un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, advirtió el martes que el pacto podría entrar en vigor si se produjera un “contagio” del conflicto de Yemen a Riad.

“Se trata de un pacto de defensa conjunta. Y ante una agresión no provocada o una extensión de lo que sea que esté ocurriendo en Yemen hacia Arabia Saudita, sin duda alguna, el pacto entrará en vigor; no debería haber ninguna duda al respecto”, afirmó durante una entrevista en la cadena paquistaní Geo TV.

VIDEO RECOMENDADO