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Al menos 182 personas murieron y más de 890 resultaron heridas tras los ataques aéreos israelíes que alcanzaron varios puntos del Líbano el 8 de abril, (EFE)
Al menos 182 personas murieron y más de 890 resultaron heridas tras los ataques aéreos israelíes que alcanzaron varios puntos del Líbano el 8 de abril, (EFE)
Por Agencia EFE

Pakistán urgió este jueves a Israel a detener de manera inmediata su agresión militar contra el Líbano, advirtiendo que los recientes bombardeos masivos violan el derecho internacional y ponen en riesgo la tregua regional de 14 días alcanzada el miércoles bajo mediación de Islamabad.

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