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Resumen

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El presidente palestino, Mahmud Abás, observa durante una reunión en Ramallah, en la ocupada Cisjordania, el 5 de febrero de 2024. (Foto de Nasser Nasser / POOL / AFP)
El presidente palestino, Mahmud Abás, observa durante una reunión en Ramallah, en la ocupada Cisjordania, el 5 de febrero de 2024. (Foto de Nasser Nasser / POOL / AFP)
/ NASSER NASSER
Por Agencia AFP

El presidente palestino, Mahmud Abás, decretó el sábado que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 11 de septiembre de 2027, con lo que se aplazan casi un año los comicios legislativos.

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