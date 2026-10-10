El presidente palestino, Mahmud Abás, decretó el sábado que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 11 de septiembre de 2027, con lo que se aplazan casi un año los comicios legislativos.

El presidente “publicó el sábado un decreto presidencial en el que pedía la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas”, indicó su oficina en un comunicado difundido por la agencia oficial Wafa.

Las elecciones legislativas palestinas, cuya convocatoria forma parte de las reformas solicitadas por la comunidad internacional, tendrían que haberse celebrado el 28 de noviembre de 2026. Las presidenciales se esperaban a principios de 2027.

Las autoridades palestinas afirmaron esta semana que Israel impedía a responsables electorales acceder a Jerusalén Este y a la Franja de Gaza.

Según la presidencia palestina, el cambio de calendario responde a los “obstáculos impuestos por las medidas israelíes” que impiden organizar los comicios en la fecha prevista, así como a la necesidad de crear condiciones políticas, de seguridad y logísticas adecuadas para garantizar unas elecciones “libres, justas e inclusivas”.

Durante una reunión celebrada el miércoles en El Cairo, cuatro facciones palestinas, entre ellas Fatah, el partido de Abás, y Hamás, acordaron abrir un “diálogo nacional”.

Según una fuente cercana a las conversaciones, también solicitaron el aplazamiento de la votación.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó el viernes a la Autoridad Palestina de “engañar a la comunidad internacional” al preparar ese aplazamiento.

No es la primera vez que se posponen unos comicios palestinos. En 2021, Abás convocó elecciones legislativas y presidenciales que fueron aplazadas al alegar la falta de garantías para su celebración en Jerusalén Este, anexada por Israel.

Las últimas elecciones legislativas palestinas, celebradas en 2006, fueron ganadas por Hamás, que gobierna en Gaza. Fatah controla la Autoridad Palestina, a cargo de partes de Cisjordania ocupada. Esto ha agravado las tensiones entre ambas facciones rivales.

Desde la ruptura entre ambos movimientos en 2007, el Consejo Legislativo Palestino, equivalente al Parlamento, no ha vuelto a sesionar.

Abás, elegido presidente en 2005, continúa en el poder pese a que su mandato expiró teóricamente en 2009 y desde entonces gobierna por decreto.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles 2 de septiembre, durante una inusual visita a la Franja de Gaza, que su país no tiene intención de retirarse de las zonas que controla en este territorio palestino. (AFP)

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