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Resumen

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Imagen de archivo de la prisión de Ofer (Jerusalén). Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Imagen de archivo de la prisión de Ofer (Jerusalén). Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Por Agencia EFE

Varios palestinos que sufrieron abusos sexuales y violaciones grupales en cárceles israelíes rompieron este martes su silencio, demandando una acción global contra estos abusos que, aseguraron, continúan a día de hoy de forma impune.

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