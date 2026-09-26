Un tribunal de apelación en Irán ha confirmado la condena a 74 latigazos, dos años de prohibición de cantar y de salir del país contra la cantante Parastoo Ahmadi por publicar a finales de 2024 un concierto en línea en el que aparecía sin velo.

La propia cantante informó a última hora del viernes en su página de Instagram de que la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom “ha dictado la sentencia definitiva sobre el caso del concierto del caravanserai”.

“En virtud de ella, Parastoo Ahmadi, cuatro músicos y otras cuatro personas han sido condenados a 74 latigazos, dos años de prohibición de ejercer actividades audiovisuales y prohibición de salir del país”, según una historia publicada por Ahmadi en la red social.

La artista señaló que el tribunal de apelación rechazó las objeciones presentadas por los acusados y confirmó “sin ningún cambio” el fallo emitido en primera instancia por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom en junio pasado.

“La sentencia es firme y de obligado cumplimiento”, señaló la cantante.

En primera instancia, Ahmadi y otros ocho músicos y miembros del equipo habían recibido las mismas condenas por la actuación en solitario de Ahmadi sin el “hiyab islámico”, la presencia de músicos hombres, lo que el tribunal consideró “obsceno” y contrario a las normas morales y religiosas.

Las defensas habían alegado, entre otras cuestiones, el carácter artístico de la obra y la ausencia de intención delictiva.

El caso se remonta al 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un vídeo de 27 minutos de un “concierto hipotético” grabado en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom, en el que aparece con un vestido largo negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones acompañada por cuatro músicos.

De esta forma, la vocalista desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público.

En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.

La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.

Ahmadi ya se había enfrentado a una denuncia en 2022, cuando publicó la canción “De la sangre de la juventud de la patria” durante las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por la Policía de la Moral por llevar de forma incorrecta el velo islámico.

El desafío de la cantante se produjo en un momento de tensión en Irán en torno al uso obligatorio del velo, dos años después de las protestas masivas desencadenadas por la muerte de Amini.

Desde entonces, numerosas mujeres iraníes han dejado de cubrirse la cabeza como forma de desobediencia civil, mientras las autoridades han mantenido una aplicación irregular de las normas sobre el hiyab y sectores conservadores han reclamado un mayor control.

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