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Resumen

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La cantante iraní Parastoo Ahmadi, durante un concierto transmitido de manera virtual. (Captura de YouTube / Parastoo Ahmadi)
La cantante iraní Parastoo Ahmadi, durante un concierto transmitido de manera virtual. (Captura de YouTube / Parastoo Ahmadi)
Por Agencia EFE

Un tribunal de apelación en Irán ha confirmado la condena a 74 latigazos, dos años de prohibición de cantar y de salir del país contra la cantante Parastoo Ahmadi por publicar a finales de 2024 un concierto en línea en el que aparecía sin velo.

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