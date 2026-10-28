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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (C), se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (C), se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén, el 28 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El Likud, el partido liderado por Benjamin Netanyahu, exigió este miércoles a la Policía israelí y al Shin Bet (el servicio de inteligencia interior) que investiguen posibles irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, a cuyos partidos acusó de “robar las elecciones” después de que la participación se disparase en esas localidades.

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