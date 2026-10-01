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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió a Yaniv Hayún, uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina. (EFE/Oficina del Primer Ministro).
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió a Yaniv Hayún, uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina. (EFE/Oficina del Primer Ministro).
/ Oficina del Primer Ministro de Israel
Por Agencia EFE

El piloto que apuñaló a su compañero en el vuelo de Flydubai de Dubái a Tel Aviv pidió al pasajero que lo redujo que lo matara, según relató este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ciudadano israelí que, según el Gobierno, evitó que el avión se estrellara.

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