El piloto que apuñaló a su compañero en el vuelo de Flydubai de Dubái a Tel Aviv pidió al pasajero que lo redujo que lo matara, según relató este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ciudadano israelí que, según el Gobierno, evitó que el avión se estrellara.

“Atamos con el cable de los auriculares al piloto que apuñaló. Decía ‘mátame’, o sea, que había fracasado en su misión y prefería morir”, contaron a Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

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El primer ministro recibió en su despacho a Yaniv Hayún, Or Pardilov, Shota Musáyev y su esposa, Sigalit. Según la nota, les dijo que con “suprema valentía, ingenio y fe” habían evitado “un enorme desastre” y salvado muchas vidas.

Netanyahu también les anunció que encenderán una antorcha de “heroísmo cívico” en el próximo Día de la Independencia. “El mundo entero ve el heroísmo israelí”, afirmó.

“Pido a los ciudadanos de Israel que aprendan de vosotros, que mantengan los ojos abiertos y estén alerta. Estamos en un momento muy delicado. Nuestros enemigos tienen la intención de hacernos daño”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió a Yaniv Hayún, uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina. (EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel).

El altercado se produjo en el vuelo FZ1073 de Flydubai, de Dubái a Tel Aviv, cuando el avión iba a cruzar el espacio aéreo entre Arabia Saudita y Jordania. Uno de los pilotos apuñaló a otro y, según sostiene el Gobierno israelí, trató de estrellar la aeronave.

Los registros recogidos en medios israelíes apuntan a que el avión descendió más de 5.000 metros en menos de dos minutos antes de que Hayún lo estabilizó.

Esta captura de pantalla, tomada de un video distribuido por AFPTV el 30 de septiembre de 2026, muestra a los pasajeros dentro del vuelo FZ 1073 de Flydubai. (Foto: AFPTV / AFP). / -

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha calificado lo ocurrido de acto “terrorista yihadista”, Flydubai pide aún “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también se han mostrado cautas a la espera de la investigación.

Los pasajeros israelíes del avión, la mayoría del pasaje, llegaron la tarde del miércoles al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv en otro vuelo de Flydubai desde Tabuk (Arabia Saudita), donde aterrizó la aeronave que sufrió el incidente.