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Resumen

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Pasajeros israelíes del vuelo FlyDubai afirman que el incidente a bordo fue por terrorismo. (Captura de video).
Pasajeros israelíes del vuelo FlyDubai afirman que el incidente a bordo fue por terrorismo. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un video que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo FlyDubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudita por un “incidente” relatan cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó atacarlos a ellos: “Nos han atacado y hemos controlado al terrorista”.

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