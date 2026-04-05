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El patriarca latino de Jerusalén y máxima autoridad para los católicos en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, aguarda a que la Policía israelí abra la puerta del Santo Sepulcro para la misa de Domingo de Pascua en Jerusalén Este. (Foto: EFE/ Magda Gibelli)
El patriarca latino de Jerusalén y máxima autoridad para los católicos en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, aguarda a que la Policía israelí abra la puerta del Santo Sepulcro para la misa de Domingo de Pascua en Jerusalén Este. (Foto: EFE/ Magda Gibelli)
Por Agencia EFE

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió este Domingo de Resurrección la misa de la vigilia en la Basílica del Santo Sepulcro, a puerta cerrada y junto a un pequeño grupo de frailes debido a las restricciones israelíes en el marco de la guerra con Irán.

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