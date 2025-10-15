Celebración tras el anuncio de un acuerdo de paz en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Israel, este jueves. Foto: EFE/ Abir Sultan
Celebración tras el anuncio de un acuerdo de paz en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Israel, este jueves. Foto: EFE/ Abir Sultan
Redacción EC
Redacción EC

El saludó este miércoles “los auspiciosos avances” en el proceso en la Franja de Gaza “así como las acciones que las partes involucradas vienen realizando para el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “en ese contexto, el , las medidas iniciales adoptadas para aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Televisión de Hamás difunde video de ejecución de ocho supuestos “colaboradores” de Israel en Gaza

Exteriores reconoció, en ese sentido, “la valiosa labor de mediación ejercida por los con el respaldo de las Naciones Unidas, Qatar, Egipto y Turquía, así como de otros actores internacionales, cuyo compromiso conjunto ha permitido encauzar los esfuerzos hacia la paz”.

Cancillería también señaló que valora “el compromiso expresado” por el secretario general de las Naciones Unidas “de aumentar la asistencia alimentaria, hídrica, médica, de vivienda e infraestructura por parte de las agencias de la en Gaza”, ante “la grave situación que viene afrontando su población desde hace más de dos años en que se inició el conflicto”.

“El Perú reitera su convicción de que una solución duradera y justa al conflicto será posible mediante la , que convivan pacíficamente dentro de fronteras reconocidas, seguras y mutuamente acordadas, conforme a los principios del derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU”, concluyó.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC