El Gobierno de Perú saludó este miércoles “los auspiciosos avances” en el proceso “para alcanzar una paz duradera” en la Franja de Gaza “así como las acciones que las partes involucradas vienen realizando para el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “en ese contexto, el Perú acoge con satisfacción el cese al fuego, las medidas iniciales adoptadas para aliviar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes”.

Exteriores reconoció, en ese sentido, “la valiosa labor de mediación ejercida por los Estados Unidos con el respaldo de las Naciones Unidas, Qatar, Egipto y Turquía, así como de otros actores internacionales, cuyo compromiso conjunto ha permitido encauzar los esfuerzos hacia la paz”.

Cancillería también señaló que valora “el compromiso expresado” por el secretario general de las Naciones Unidas “de aumentar la asistencia alimentaria, hídrica, médica, de vivienda e infraestructura por parte de las agencias de la ONU en Gaza”, ante “la grave situación que viene afrontando su población desde hace más de dos años en que se inició el conflicto”.

📄Comunicado Oficial 039-25: El Perú saluda el reciente proceso de paz en la Franja de Gaza.



👉https://t.co/QFMyvFEXmn pic.twitter.com/9T4HR6Keu0 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 15, 2025

“El Perú reitera su convicción de que una solución duradera y justa al conflicto será posible mediante la coexistencia de dos Estados, que convivan pacíficamente dentro de fronteras reconocidas, seguras y mutuamente acordadas, conforme a los principios del derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU”, concluyó.