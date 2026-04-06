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Resumen

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Un avión caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos despegando para una misión de combate en una ubicación no revelada el 16 de marzo de 2026, durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto de US AIR FORCE / AFP).
Un avión caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos despegando para una misión de combate en una ubicación no revelada el 16 de marzo de 2026, durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto de US AIR FORCE / AFP).
/ HANDOUT
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Tras eyectarse de su F-15E derribado en territorio de Irán, el piloto de Estados Unidos desapareció del radar en cuestión de segundos. Durante las siguientes horas, no hubo contacto, no hubo señales claras, solo la incertidumbre de si había logrado sobrevivir en una zona potencialmente controlada por fuerzas enemigas. Recién 14 horas después, el aviador rompió el silencio y estableció su primera comunicación, confirmando que seguía con vida. ¿Cómo un piloto logra sobrevivir tras una eyección en territorio hostil? ¿Qué equipos vitales lleva para ser localizado?

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