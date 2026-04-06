Tras eyectarse de su F-15E derribado en territorio de Irán, el piloto de Estados Unidos desapareció del radar en cuestión de segundos. Durante las siguientes horas, no hubo contacto, no hubo señales claras, solo la incertidumbre de si había logrado sobrevivir en una zona potencialmente controlada por fuerzas enemigas. Recién 14 horas después, el aviador rompió el silencio y estableció su primera comunicación, confirmando que seguía con vida. ¿Cómo un piloto logra sobrevivir tras una eyección en territorio hostil? ¿Qué equipos vitales lleva para ser localizado?

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, las 14 horas de silencio del piloto indicarían que terminó inconsciente al aterrizar con su paracaídas, por lo que inicialmente no pudo establecer contacto.

Sin embargo, ese lapso de tiempo también podría responder a que siguió el protocolo preciso que aprendió en los entrenamientos y que es conocido como Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE), que enseña a los pilotos a priorizar la evasión antes que la localización cuando caen en una zona de guerra.

Los principios del protocolo SERE guían al piloto desde el momento en que se eyecta hasta su eventual rescate.

Un avión F-15E Strike Eagle despegando para una misión durante la Operación Furia Épica contra Irán el 9 de marzo de 2026. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU. / AFP). / -

En general, tras activar el asiento eyectable —muchos de ellos fabricados por la firma británica Martin-Baker—, el piloto debe adoptar una posición específica para reducir lesiones y asegurar una apertura estable del paracaídas.

Una vez en tierra, comienza la fase más crítica: sobrevivir. Esto implica alejarse del punto de impacto, evaluar heridas y utilizar un kit de emergencia.

El caza F-15E Strike Eagle de Estados Unidos fue derribado el viernes en territorio de Irán. El piloto fue rescatado rápidamente y el segundo aviador no fue localizado de inmediato.

Tras eyectarse del F-15E, el segundo oficial subió a una montaña y se escondió en una grieta. Su ubicación fue inicialmente desconocida tanto para los estadounidenses que intentaban rescatarlo, como para los iraníes que buscaban capturarlo y ofrecían una recompensa por ello.

Al caer en una zona de guerra como Irán, la prioridad del piloto fue evitar ser detectado, por lo que limitó sus comunicaciones y se desplazó con cautela mientras esperaba el operativo de rescate, que iba a estar a cargo de las fuerzas especiales de Búsqueda y Rescate en Combate (CSAR), altamente capacitadas para recuperar personal en zonas hostiles.

Aunque los principios son comunes, cada país adapta sus protocolos. Potencias como Estados Unidos han desarrollado complejos sistemas de rescate con tecnología avanzada, mientras que otros países priorizan la evasión prolongada o la supervivencia en condiciones extremas. En todos los casos, el factor decisivo no es solo el protocolo, sino la rapidez del rescate y el entorno donde ocurre la eyección.

¿Qué lleva un piloto para ser ubicado tras eyectarse?

Un avión caza F-15E de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegando en una ubicación no revelada en Oriente Medio en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto: AFP). / -

Los tripulantes de los aviones de combate llevan una baliza de localización personal, un dispositivo de emergencia que está diseñado para hallar embarcaciones o personas en situaciones de peligro extremo.

En el caso de los pilotos, la baliza puede estar integrada en su chaleco de supervivencia o en el paquete de supervivencia del asiento eyectable.

La baliza transmite señales encriptadas, por lo que se considera un dispositivo seguro para comunicarse.

El aparato permite comunicación con aviones y equipos CSAR e incluye GPS para ubicación precisa. Tiene modos silenciosos para evitar ser detectado por el enemigo. Es el principal vínculo entre el piloto y su rescate.

Un asiento eyectable Martin Baker se exhibe el segundo día del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough 2024, al suroeste de Londres, el 23 de julio de 2024. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP). / JUSTIN TALLIS

El asiento eyectable incluye un paquete que queda con el piloto y donde hay agua, pastillas potabilizadoras, raciones de comida, botiquín de emergencia, bengalas y espejo para hacer señales. Estos últimos suelen ser usados esencilmente en la etapa final de una operación de rescate.

También hay cuchillo, brújula, mantas térmicas, equipo para hacer fuego y una balsa salvavidas que se infla automáticamente si cae en el agua.

Para su seguridad, el piloto debe decidir cuándo hacerse visible y cuándo desaparecer.

Imagen facilitada por el CENTCOM el 3 de abril del 2026 que muestra operaciones de vuelo en el portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la guerra con Irán. (EFE/ CENTCOM).

En el caso del aviador estadounidense, estaba equipado con una baliza y un dispositivo de comunicación segura. Restringió el uso de su señal de luz porque las fuerzas iraníes podrían haberla detectado.

Además, cuando se comunicó por primera vez las autoridades de Estados Unidos pensaron que había sido capturado y que podría tratarse de una trampa para una emboscada.

Pero una vez que hubo la certeza de que no se trataba de una trampa, y mientras esperaba ser rescatado, el aviador usó su equipo de emergencia para ayudar a dirigir ataques aéreos contra las fuerzas iraníes que avanzaban hacia él, indicó el NYT.

“Desde su escondite, el oficial de armamento alertó a sus rescatadores sobre las zonas que debían atacar, donde podía ver el avance de los iraníes”, informó el Times, citando a un alto funcionario militar.

¿Cómo es un rescate?

Fotografía cedida por la Fuerza Aérea estadounidense donde se aprecia el dron MQ-9 Reaper durante una misión de entrenamiento en el Estado de Nevada (EE UU). (Foto: EFE)

Una vez localizado el objetivo a rescatar, las fuerzas especiales no vuelan directamente hacia él.

Realizan un vuelo de contorno donde utilizan helicópteros especializados como los MH-60 Black Hawk, equipados con sistemas de visión nocturna y navegación avanzada para desplazarse a escasos metros del suelo, siguiendo la orografía del terreno para ocultarse de los radares.

También se despliegan drones para vigilar la zona y aviones de interferencia electrónica que “ciegan” los sensores enemigos mientras el equipo de rescate penetra en el área.

Antes de la extracción física, se debe confirmar que el piloto es quien dice ser y no una trampa enemiga. Se utilizan códigos de seguridad personales que solo el piloto y el mando conocen.

Una vez en el punto, se pueden usar luces infrarrojas (invisibles al ojo humano pero visibles con visores nocturnos) para marcar la posición exacta de recogida sin alertar a patrullas cercanas.

El piloto es evacuado rápidamente mientras la cobertura aérea contiene posibles amenazas. La misión no termina hasta cruzar fuera del espacio hostil.

En el caso del rescate en Irán, la misión estuvo liderada por los Navy Seal, la unidad de élite de la Armada de Estados Unidos.

También hubo participación de pararescatistas de la Fuerza Aérea, quienes son especialistas en recuperación de personal en entornos hostiles.

La misión contó con el apoyo clave de la CIA, que usó tácticas de engaño para desorientar a las fuerzas iraníes que buscaban al piloto.

Para penetrar el espacio aéreo iraní y establecer una base de operaciones temporal, se movilizaron decenas de activos entre los que destacan los helicópteros HH-60 Black Hawk para la inserción y extracción directa. Aviones de transporte C-130 Hercules, dos de los cuales tuvieron problemas para despegar y según Estados Unidos fueron destruidos por ellos para evitar que caigan en poder del enemigo. Aviones de ataque A-10 Thunderbolt II, para la cobertura aérea cercana. Y drones como los MQ-9 Reaper.