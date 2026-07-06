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Resumen

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Policía de Israel lanza granada aturdidora dentro de un coche de palestinos y bloquea puerta en Qalandia. (Captura de video).
Policía de Israel lanza granada aturdidora dentro de un coche de palestinos y bloquea puerta en Qalandia. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un agente de la Policía Fronteriza de Israel fue grabado insultando a un conductor palestino y lanzando una granada aturdidora dentro de su vehículo, para instantes después bloquear la puerta a fin de que estallase con los pasajeros dentro, reveló este lunes la ONG B’Tselem que difundió el video de una cámara de seguridad.

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