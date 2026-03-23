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Resumen

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Simpatizantes de Irán se manifiestan con banderas y retratos de uno de los altos mandos del régimen, en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos e Israel. (FOTO: AFP)
Simpatizantes de Irán se manifiestan con banderas y retratos de uno de los altos mandos del régimen, en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos e Israel. (FOTO: AFP)
Por Carlos Lázaro

Mientras la guerra se adentra en su cuarta semana, Irán parece estar operando bajo una lógica diferente de la que anticipaban Estados Unidos e Israel: en lugar de retroceder frente a los ataques y sus pérdidas, Teherán ha adoptado una postura más dura y está preparada para escalar el conflicto. No es que haya un único factor detrás de esta decisión, sino una mezcla de cálculo estratégico, historia reciente y señales políticas que eliminan prácticamente la motivación para una negociación diplomática.

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Entrevista