La razón es que Irán se está quedando sin plataformas de lanzamiento, y los lugares desde donde dispara los misiles son cada vez más alejados de Israel. Y todo tiene que ver con los constantes bombardeos israelíes.

En su última evaluación publicada el miércoles, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) estimó que desde el viernes Irán había lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel y más de 1.000 drones.

En su primera gran respuesta al ataque de Israel del viernes 13 de junio contra su programa nuclear, Irán lanzó unos 200 misiles balísticos en seis oleadas. Estos saturaron los sistemas de defensa como la Cúpula de Hierro para permitir que varios proyectiles impactaran en sus objetivos.

Los equipos de respuesta trabajan entre los escombros de un edificio tras el impacto de un misil de Irán en la ciudad israelí de Bat Yam, al sur de Tel Aviv, la madrugada del 15 de junio de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

En los siguientes días se registraron ataques iraníes con casi 100 misiles por jornada y varios de ellos impactando.

Pero ese ritmo decreció muy fuerte desde el lunes 16 de junio, cuando Irán lanzó solo 22 misiles en cuatro oleadas. El 17 de junio fueron 47 misiles en seis oleadas. Y en las primeras 18 horas del miércoles 18 de junio había lanzado solo un misil.

Hasta el domingo 15 de junio, los ataques de Irán habían causado 24 muertos y cientos de heridos en Israel, además de destrucción de infraestructura. Sin embargo, desde esa fecha ya no se han registrado víctimas mortales.

Medios iraníes oficiales informan que desde el 13 de junio unas 600 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel, entre las víctimas hay civiles y militares.



Además, los registros del ISW dan cuenta de 39 impactos de misiles balísticos o interceptores iraníes contra Israel desde el viernes al miércoles.

Un policía israelí enmascarado monta guardia frente a un edificio que fue alcanzado por un misil iraní en Holón, ciudad del centro de Israel, el 19 de junio de 2025. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Este jueves, el ejército israelí confirmó que desde el viernes ha destruido unos 200 lanzadores de misiles iraníes, que son dos tercios del total de los que dispone la República Islámica.

Sin embargo, el aparato militar israelí advirtió que con los 100 sitios de lanzamiento que le quedan, Irán todavía podría dañar muy gravemente las ciudades de Israel.

El lanzamiento de misiles durante un ejercicio militar en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán. (Foto: Oficina del Ejército iraní / AFP). / -

Hasta antes de esta ofensiva, Irán tenía almacenados unos 2.000 misiles balísticos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estiman que hasta el 17 de junio habían destruido entre el 35 % y el 40 % de ese arsenal.

Las FDI también han atacado los sitios de producción de misiles balísticos iraníes para evitar que Irán pueda reponer su arsenal.

Las dificultades de Irán para lanzar misiles

Un misil disparado desde Irán hacia Israel el 18 de junio de 2025, en el sexto día de combates entre ambos enemigos. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

La distancia más corta entre Israel e Irán en línea recta es de aproximadamente 1.000 kilómetros, tomando como referencia el extremo occidental de Irán, cerca de Kermanshah, y el extremo oriental de Israel, cerca de Eilat. Si se mide entre Teherán y Tel Aviv, la distancia es de aproximadamente 1.600 kilómetros.

Irán empezó a lanzar misiles hacia Israel desde el oeste del país, a unos 1.200 kilómetros de distancia. Pero los ataques aéreos israelíes obligaron a Teherán a reubicar sus fuerzas en el centro del país, en Isfahán.

De acuerdo con el ISW, desde la nueva ubicación en Isfahán, a 1.600 kilómetros del territorio israelí, Irán ya no puede utilizar tres misiles balísticos de alcance medio que había estado disparando: Haj Qassem (alcance de 1.400 kilómetros), Fattah (1.400 kilómetros) y Kheibar Shekan (1.450 kilómetros).

Los misiles balísticos iraníes capaces de llegar a Israel desde Isfahán incluyen el Emad (alcance de 1.700 kilómetros), el Ghadr (alcance de 1.950 kilómetros) y el Sejjil-1 (alcance de 2.000 kilómetros).

Iraníes pasan junto a misiles balísticos Sejjil (izq.) y Qadr-H, exhibidos junto a un retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 25 de septiembre de 2017, en la plaza Baharestan de Teherán. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

El problema para Irán es que los misiles Emad y Ghadr utilizan combustible líquido, que es extremadamente volátil, difícil de transportar y la preparación para el lanzamiento demora más tiempo que con los misiles de combustible sólido.

Según el ISW, el 18 de junio Irán utilizó por primera vez un misil Sejjil-1 para atacar a Israel. Ello refleja la necesidad iraní de lanzar misiles de mayor alcance desde una zona más alejada del territorio iraní.

Por su parte, las FDI han dicho que Irán está usando menos misiles para atacar a Israel debido a los golpes que ha sufrido y a las dificultades que tiene para coordinar sus lanzamientos a gran escala, y no porque esté conservando el arsenal que le queda.

La única estrategia de Irán

El sistema de defensa israelí la Cúpula de Hierro interceptando misiles iraníes que caen sobre Tel Aviv, Israel. (EFE/ Abir Sultan). / ABIR SULTAN

El analista internacional Francesco Tucci le dijo a El Comercio que Irán no tiene otra alternativa para contrarrestar a Israel que no sea el disparo de misiles balísticos. “El régimen debe responder y está haciendo lo que puede con lo que tiene. El régimen autoritario no va a ceder. No se va a contener porque está luchando por sobrevivir”.

Tucci indicó que Irán incluso usará sus misiles hipersónicos contra Israel.

El analista recordó que desde fines de los años 90, Irán definió su estrategia ante Israel, que es tener la capacidad de absorber, recibir el golpe israelí, y devolver todo lo que se pueda con misiles balísticos. Ello porque Irán no tiene una fuerza aérea poderosa como la israelí, que le lleva una aplastante ventaja. “Es su única estrategia”.

“En los primeros días, la Cúpula de Hierro no estaba funcionando como se esperaba, porque la capacidad de los misiles balísticos de Irán era contundente. Pero ahora que Israel está atacando prácticamente las 24 horas, destruyendo depósitos, fábricas de misiles y lanzadores, la respuesta iraní ha disminuido”, remarcó Tucci.

“Israel ha dicho que va a eliminar todos los lanzadores de misiles. En este caso ya Irán no podrá lanzar misiles balísticos”, advirtió.

La presión para implicar a Trump

El portaaviones USS Nimitz realizando operaciones de vuelo en el Mar de China Meridional el 28 de mayo de 2025. (Foto de Edward Jacome / DVIDS / AFP). / EDWARD JACOME

¿Se implicará Estados Unidos en los ataques a Irán para destruir su programa nuclear? Tucci dijo que el presidente Donald Trump está dando señales de claras de que podría intervenir. Mencionó que recientemente EE. UU. desplegó 20 aviones cisterna en el Medio Oriente, lo cual indica preparación logística para operaciones de combate prolongadas, pues estos son capaces de abastecer en el aire a los bombarderos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa el 18 de junio de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

También manifestó que Trump desplegó en la isla de Diego García bombarderos estratégicos B-2, capaces de lanzar la bomba antibúnker GBU-57, la única que puede penetrar infraestructuras subterráneas iraníes situadas a más de 60 metros de profundidad.

Entonces, asegura Tucci, todo está listo militarmente, con cazabombarderos y bombarderos estratégicos en posición, y que solo falta la decisión política de Trump para activar la operación de Estados Unidos.

“El despliegue de estas fuerzas es interpretado como una señal directa a Irán y al líder supremo de que EE. UU. está dispuesto a intervenir si el conflicto escala más allá de cierto punto", precisó.

¿Y los aliados de Irán?

El ayatola Alí Jamenei junto al presidente ruso Vladimir Putin en Teherán el 23 de noviembre de 2015. (AFP). / -

En cuanto a los aliados de Irán, Tucci fue categórico al afirmar que Irán está solo y no contará con un respaldo militar directo de Rusia y China, dos de sus aliados más poderosos.

Agregó que Rusia no va a intervenir porque está completamente enfocada en su guerra en Ucrania y no tiene capacidad ni voluntad de participar en un conflicto militar abierto en Medio Oriente.

“Aunque mantiene lazos con Irán, su prioridad estratégica está en Europa del Este, no en apoyar a Teherán militarmente contra Israel o EE. UU", sostuvo.

Sobre China, dijo que si bien es un aliado económico y diplomático importante de Irán, no se muestra dispuesta a intervenir militarmente.

"China intentará reducir la tensión y promover la negociación, porque un conflicto mayor en Medio Oriente afectaría sus intereses globales. Además, Irán es una pieza importante para China, pero eso no implica un apoyo bélico", sentenció.

