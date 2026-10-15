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Resumen

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Masud Pezeshkian, presidente de Irán, recuerda los principales ataques desde la escalada de enfrentamientos contra EE.UU. e Israel. (Foto: EFE)
Masud Pezeshkian, presidente de Irán, recuerda los principales ataques desde la escalada de enfrentamientos contra EE.UU. e Israel. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que la República Islámica no se ha enfrentado a “una presión y unas dificultades tan intensas” como ahora por la guerra con Estados Unidos desde su fundación en 1979, pero a pesar de todo se mantiene en pie.

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