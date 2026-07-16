El presidente de Israel, Isaac Herzog, abogó por un acuerdo de paz entre su país y Arabia Saudita, en una rara entrevista emitida el jueves por la cadena saudí Al Arabiya.

Si bien varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel en virtud de los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump, Arabia Saudita aún no ha dado ese paso.

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“La paz entre Israel y Arabia Saudita es mi sueño. Siento el mayor respeto por el príncipe heredero Mohamed bin Salman”, declaró Herzog a la emisora estatal, refiriéndose al líder de facto del reino.

“Lo que más deseamos en Israel es ver un acercamiento entre ambos países”, añadió durante esta entrevista, realizada en Jerusalén.

La función del presidente israelí es en gran medida protocolaria. El primer ministro, actualmente Benjamin Netanyahu, concentra la mayor parte del poder ejecutivo.

En 2023, Arabia Saudita había iniciado conversaciones preliminares con vistas a una normalización de los lazos con Israel. Pero se retiró tras el comienzo de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista armado Hamás contra Israel en octubre de ese año.

Desde entonces, más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Pese a las presiones del gobierno de Trump para que Arabia Saudita normalice sus lazos con Israel, responsables saudíes reiteraron que no lo reconocerán sin un proceso hacia un Estado palestino independiente, una perspectiva rechazada por el Parlamento israelí y el gobierno de Netanyahu.

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