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El presidente Isaac Herzog asiste a una ceremonia conmemorativa del 50 aniversario de la Operación Entebbe en la residencia presidencial en Jerusalén, el 12 de julio de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
El presidente Isaac Herzog asiste a una ceremonia conmemorativa del 50 aniversario de la Operación Entebbe en la residencia presidencial en Jerusalén, el 12 de julio de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia AFP

El presidente de Israel, Isaac Herzog, abogó por un acuerdo de paz entre su país y Arabia Saudita, en una rara entrevista emitida el jueves por la cadena saudí Al Arabiya.

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