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El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró un primer acuerdo de paz en Gaza firmado entre Israel y Hamás. (Alastair Grant / POOL / AFP)
El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró un primer acuerdo de paz en Gaza firmado entre Israel y Hamás. (Alastair Grant / POOL / AFP)
/ ALASTAIR GRANT
Por Agencia EFE

El presidente israelí, Isaac Herzog, criticó los “actos brutales” contra detenidos en Israel por parte de “un puñado de personas” que creen que los arrestados “no tienen ningún derecho humano”, tras las imágenes de humillaciones y maltrato a los activistas de la Flotilla Global Sumud difundidas por el ministro de Seguridad Nacional de su país, Itamar Ben Gvir.

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