Los iraníes caminan junto a un cartel que dice en persa "Conóceme, soy Irán" en la plaza Valiasr, en la calle Teherán, Irán, el 16 de enero de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Irán: Hackean la televisión estatal iraní y emiten mensajes antigubernamentales
La anunció este lunes que fue hackeada por una fuente “desconocida” y que su señal en algunas regiones del país se vio interrumpida durante “unos momentos” el domingo por la tarde con mensajes contra la .

“La transmisión de programas en el satélite Intelsat en algunas regiones del país se vio interrumpida durante unos momentos”, reconoció la Organización de Radio y Televisión de Irán, que en las últimas semanas ha estado difundiendo imágenes de disturbios y violencia durante las protestas que han sacudido el país desde finales de diciembre.

La televisión indicó que el fallo fue “resuelto de inmediato”.

Videos divulgados en redes sociales del momento del hackeo muestran imágenes y mensajes contra la República Islámica, e instan a los iraníes a continuar las protestas contra el sistema clerical.

Las protestas en Irán estallaron el 28 de diciembre por la crisis económica y la depreciación del rial, pero pronto se extendieron por todo el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 de enero, con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

En respuesta, las autoridades iraníes cortaron las comunicaciones, incluido el internet global, y desplegaron a las fuerzas de seguridad en todo el país para sofocar las manifestaciones.

Según la ONG opositora Iran Human Rights, con sede en Oslo, la represión ha causado más de 3.400 muertos y 19.000 detenciones.

Teherán ha denunciado que Estados Unidos e Israel han estado detrás de lo que considera “disturbios” y “actos terroristas”, y responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, de la muerte de “varios miles” de personas.

La represión del movimiento de protesta en Irán se cobró la vida de al menos 648 personas, informó el lunes 12 de enero una oenegé, mientras las autoridades intentan recuperar el control de las calles organizando marchas oficialistas en todo el país. (AFP)

