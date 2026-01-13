Enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán, el 10 de enero de 2026. (UGC / AFP)
Enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán, el 10 de enero de 2026. (UGC / AFP)
/ -
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Human Rights Watch denuncia una “escalada” de la represión en Irán y pide intervención de la ONU
Resumen de la noticia por IA
Human Rights Watch denuncia una “escalada” de la represión en Irán y pide intervención de la ONU

Human Rights Watch denuncia una “escalada” de la represión en Irán y pide intervención de la ONU

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

(HRW) denunció este martes una “escalada” de la crisis en por el asesinato de manifestantes durante las recientes protestas contra el régimen en el país, e instó a la comunidad internacional a que exija a las autoridades iraníes el cese inmediato de la violencia y la restauración del acceso a internet, bloqueado en el país.

La organización señaló en un comunicado que las restricciones en la red han dificultado “la verificación de asesinatos ilegales y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: La ONG de derechos humanos Hengaw cifra en 2.500 los muertos en las protestas de Irán

Según HRW, la interrupción del acceso a internet “impide documentar con precisión las ejecuciones y los arrestos arbitrarios masivos perpetrados por las fuerzas de seguridad”.

Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, agregó en el comunicado que, a pesar del corte de internet, “siguen apareciendo informes sobre asesinatos a gran escala de manifestantes y otras violaciones y crímenes atroces”.

La organización hizo también un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Teherán a respetar los derechos humanos y facilite la investigación de la ONU sobre los hechos.

El Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben abordar urgentemente estas atrocidades y advertir a los responsables de que la justicia les alcanzará algún día”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Irán responde a amenazas de Estados Unidos: “Defenderemos el país ​​hasta la última gota de sangre”

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló hoy en rueda de prensa que “no existe una cifra verificada” por el organismo sobre el número de personas fallecidas en las protestas en Irán, pero que “es evidente que un número inaceptable de civiles ha muerto”.

Dujarric recordó que la ONU no cuenta actualmente con una presencia de derechos humanos en Irán, y que el personal sobre el terreno se dedica principalmente a tareas humanitarias y de desarrollo, lo que “dificulta confirmar los hechos” directamente.

Asimismo, afirmó que el secretario general ha planteado reiteradamente la situación de los derechos humanos en Irán en conversaciones con autoridades iraníes y recalcó que la ONU considera que los manifestantes tienen derecho a protestar pacíficamente, rechazando implícitamente la narrativa del Gobierno iraní que los califica de terroristas.

VIDEO RECOMENDADO

La represión del movimiento de protesta en Irán se cobró la vida de al menos 648 personas, informó el lunes 12 de enero una oenegé, mientras las autoridades intentan recuperar el control de las calles organizando marchas oficialistas en todo el país. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC