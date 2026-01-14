Roger Zuzunaga Ruiz
Quién es el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que enfrenta las mayores protestas contra el sistema teocrático
Las protestas que sacuden Irán desde fines de diciembre del 2025 ya no se explican solo por la inflación, la maltrecha economía, la devaluación del rial o el deterioro del nivel de vida. En las calles, el foco del descontento se ha desplazado ahora hacia el núcleo real del poder: el ayatola Alí Jameneí, líder supremo desde 1989 de la República Islámica y figura que concentra la autoridad política, militar y religiosa del Estado iraní. ¿Quién es esta autoridad, cuál es su verdadero poder y hasta dónde puede llegar el cuestionamiento directo a un sistema diseñado para blindar al liderazgo clerical frente a la voluntad popular?

