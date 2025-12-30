Tercer día consecutivo de protestas en Irán por las dificultades económicas: hay cierre parcial de negocios y movilizaciones

Escucha la noticia
Las protestas en Irán por el deterioro de la situación económica y la depreciación de la moneda continuaron este martes por tercer día consecutivo, con el cierre parcial de negocios y movilizaciones en varias universidades.
En Teherán, se ha registrado el cierre parcial de negocios en el Gran Bazar y en otros mercados del sur de la capital, según imágenes publicadas en X por la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.
MIRA AQUÍ: Presidente de Irán pide oír las “demandas legítimas” de las protestas por el costo de vida
Los vídeos muestran una amplia movilización de las fuerzas de seguridad en el bazar y en las calles cercanas.
Según Hrana, en las ciudades de Kermanshah (oeste) y Shiraz (sur) también se han producido manifestaciones con consignas como “muerte a la inflación” y “cierren, cierren”, instando a los negocios a sumarse al movimiento de huelga que comenzó el domingo en Teherán.
Mientras tanto, en varias universidades de la capital iraní, como la Universidad de Teherán, Sharif y Beheshti, los estudiantes realizaron concentraciones en apoyo a las protestas de los comerciantes y ciudadanos contra la crisis económica que sufre el país, golpeado por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear, informó el portal estudiantil Amirkabir.
Las protestas surgieron el domingo, cuando los comerciantes de varios mercados y centros comerciales del centro y sur de Teherán cerraron sus tiendas y marcharon por las calles aledañas, en respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la caída del valor del rial y la inestabilidad económica que afecta a sus negocios.
Las manifestaciones continuaron ayer y se extendieron a otras ciudades como Malard (en la provincia de Teherán), Karaj (norte), Kermán (sureste), Zanyán y Hamadán (noroeste), y la isla de Qeshm (sur). En algunas de ellas se escucharon lemas contra la República Islámica, como “muerte al dictador”, según vídeos publicados por activistas en las redes sociales.
MÁS INFORMACIÓN: Irán arresta “de forma violenta” a la ganadora del Nobel de la Paz Narges Mohammadi
El Gobierno iraní reconoció hoy la legitimidad de las protestas por las dificultades económicas y abogó por el diálogo con los manifestantes, prometiendo hacer reformas para preservar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Irán enfrenta una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52 %, respecto al mismo periodo del año pasado.
Además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido su valor en un 69 % frente al dólar, que hoy se cotizó a 1.370.000 riales en el mercado libre.
