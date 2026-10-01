El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó tomar medidas para garantizar la seguridad del enclave de Kaliningrado, ante la amenaza de que la OTAN lo bloquee, alertó hoy Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin.

“Conversamos sobre la seguridad de la región de Kaliningrado (...). El presidente dio todas las órdenes necesarias a las correspondientes instancias, y estas se ocupan de este asunto minuciosamente”, afirmó Pátrusheva, también presidente del Colegio Naval de Rusia, durante una reunión con el gobernador local, Alexéi Besprozvannij, según la agencia rusa TASS.

LEE TAMBIÉN: Putin llama a la victoria en Ucrania al proponer un nuevo presupuesto de guerra

Pátrushev indicó que los países de la OTAN “no llevarán sus amenazas a los hechos, se quedarán en palabras”.

“Si solo intentan hacer algo, tendrá lugar una respuesta acorde e inmediata, lo hemos dicho en varias ocasiones (...) Si emprenden cualquier tipo de acción agresiva, lo lamentarán”, indicó.

La víspera, la OTAN confirmó que Moscú le había transmitido un mensaje en el que la advertía del uso de la fuerza militar, incluidas sus armas nucleares, en caso de amenazar territorio ruso, ante el cual la Alianza Atlántica denunció “el uso de la retórica militar” por parte de Rusia.

“La OTAN es una alianza defensiva y ninguna de nuestras actividades o ejercicios representan un riesgo a ninguna parte de Rusia”, dijo en un comunicado la portavoz de la Alianza Allison Hart.

Ante estas declaraciones, Pátrushev indicó que “en realidad (la OTAN) no es para nada una alianza defensiva, sino un bloque extremadamente agresivo, que se comporta agresivamente y sus declaraciones son agresivas”.

LEE TAMBIÉN: Rusia amenaza a la OTAN con usar armas nucleares si bloquea el enclave de Kaliningrado

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia “deja clara anticipadamente su posición ante la descarnada militarización de Europa”.

“Para nosotros (Kaliningrado) es parte inherente de Rusia, cualquier intento de presionar esta región es inaceptable”, sostuvo.

“Es preciso moderar la retórica al respecto. Europa necesita comprender que este territorio es verdaderamente parte integral de Rusia, que jamás permitirá que nadie atente contra esta parte integral”, recalcó Peskov, al señalar que la retórica beligerante “no debería prevalecer, como ocurre actualmente”.

Este miércoles la embajada rusa en Irlanda advirtió de que “la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado”, algo que el Gobierno de Putin tratará de evitar con todas las armas a su alcance.

La embajada rusa señaló que se trata de “un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso”.

“Rusia estará preparada para utilizar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, añadió la embajada, que no descartó ataques “preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza en una fase temprana del conflicto”.