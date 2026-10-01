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Vladimir Putin ordenó tomar medidas en caso de algún intento de parte de países de la OTAN. (Foto: EFE)
Vladimir Putin ordenó tomar medidas en caso de algún intento de parte de países de la OTAN. (Foto: EFE)
/ ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó tomar medidas para garantizar la seguridad del enclave de Kaliningrado, ante la amenaza de que la OTAN lo bloquee, alertó hoy Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin.

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