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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari. Foto: EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari. Foto: EFE/ Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar
Por Agencia EFE

Los ataques reiterados contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio establecen un “precedente muy peligroso” que podría extenderse a nivel internacional y cruzar “líneas rojas” en futuras escaladas, advirtió este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari.

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