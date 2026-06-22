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La explosión en una planta de gas en la zona de Ras Laffan, en Qatar, el 21 de junio de 2026. (AFP)
La explosión en una planta de gas en la zona de Ras Laffan, en Qatar, el 21 de junio de 2026. (AFP)
Por Agencia AFP

Trece personas, de nacionalidad india y pakistaní, murieron y otras 66 resultaron heridas en una explosión en un complejo de gas en Qatar, informó este lunes el ministro catarí de Energía, Saad al Kaabi.

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