Un soldado estadounidense prepara un vehículo blindado en una base norteamericana, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Agencia EFE

Qatar confirma retirada de “algunas” tropas de Estados Unidos de Doha por tensiones en Oriente Medio

El confirmó este miércoles la salida de “algunos efectivos” de Al Udeid, la y ubicada a las afueras de Doha, y afirmó que esta medida se está tomando “en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.

“Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”, dijo la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar en un comunicado, en el que no hizo referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en el país persa y las amenazas de Washington.

Francisco Sanz
El Gobierno qatarí hizo referencia así a “los informes mediáticos que circulan sobre la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al Udeid” y de otras en Oriente Medio como medida preventiva ante una posible escalada bélica marcada por las amenazas del presidente estadounidense, , de intervenir en Irán.

Ayer, Trump aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país persa, mientras que también volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.

En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario estadounidense de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fotografía de archivo de personal en una base militar de EE.UU., país con alta presencia en Oriente Medio. Foto: EFE/Hunter Cone
Fotografía de archivo de personal en una base militar de EE.UU., país con alta presencia en Oriente Medio. Foto: EFE/Hunter Cone

En medio de estas amenazas, el Gobierno de Qatar afirmó que el país árabe “continúa tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes en su territorio”, algo que afirmó que es “una prioridad absoluta” junto con la protección de “instalaciones vitales y militares”.

El pasado mes de junio, Irán atacó la base aérea de Al Udeid —que alberga unos 10.000 efectivos estadounidenses— como represalia por los bombardeos de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra en ese mes entre la República Islámica e Israel.

Esos ataques, que fueron interceptados en su mayoría por las defensas aéreas de Qatar, no causaron víctimas, pero sí provocaron una .

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el martes 13 de enero a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades. Mientras, varios países europeos convocaron a los representantes de Irán, a raíz de la represión de las protestas, que habrían dejado más de 700 muertos. (AFP)

