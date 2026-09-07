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Resumen

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro, Majed al-Ansari, asiste a una sesión del Foro Hili 2026 en Abu Dabi el 7 de septiembre de 2026. (Foto de FADEL SENNA / AFP).
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro, Majed al-Ansari, asiste a una sesión del Foro Hili 2026 en Abu Dabi el 7 de septiembre de 2026. (Foto de FADEL SENNA / AFP).
Por Agencia EFE

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, reveló este lunes que la guerra de Irán ha provocado una caída del 90 % en el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), así como del 77 % en el petróleo.

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