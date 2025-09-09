El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la comisión de libertad religiosa del Museo de la Biblia en Washington, D.C., el 8 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Trump "lamenta profundamente" que Israel atacara a Hamás en Qatar: "Deja una muy mala impresión"
El presidente “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en , “un aliado de Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos avisó a Qatar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde estaban los líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz.

MIRA: Israel ataca delegación de Hamás en Qatar mientras discutía alto el fuego propuesto por Trump, dice Al Jazeera

“Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt a la prensa.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando sin embargo que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz“, añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar “inmediatamente” si Hamás acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

Israel lanzó un ataque aéreo con misiles contra los líderes de Hamás, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó seis muertos.

