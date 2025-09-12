Roger Zuzunaga Ruiz
¿Quiénes eran los objetivos de Israel en el ataque en Qatar a Hamás que “mató cualquier esperanza” para los rehenes?
Qatar ha asegurado que el ataque del martes de Israel contra la cúpula de Hamás en Doha acabó con cualquier esperanza para los rehenes. Ese día, en el lugar bombardeado se estaban reuniendo altos mandos y negociadores del movimiento islamista, quienes debían decidir la respuesta al último plan de Estados Unidos para la liberación de los 48 cautivos y una tregua en Gaza. Hasta el momento, no hay la certeza de que el ataque haya cumplido o no el objetivo de matar a los líderes de Hamás.

