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Instalaciones de gas natural licuado (GNL) en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Ras Laffan, Qatar. Foto: EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Instalaciones de gas natural licuado (GNL) en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Ras Laffan, Qatar. Foto: EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Qatar declaró la cláusula de “fuerza mayor” en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy y varios países -China, Corea del Sur, Italia y Bélgica- por el ataque iraní a la planta de Ras Laffan que afectará a su capacidad de exportación a largo plazo.

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