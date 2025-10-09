¿Qué acordaron Israel y Hamás y qué falta para que se firme el fin de la guerra en Gaza?

Israel afirmó el jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás. El canciller de ese país, Gideon Saar, dijo que la liberación de los rehenes “debería poner fin a la guerra”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Mientras que el líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, sostuvo que ha recibido garantías por parte de los mediadores del conflicto, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, de que la “guerra ha terminado por completo” en Gaza.

Una persona con una máscara que representa al presidente estadounidense Donald Trump sostiene banderas de Estados Unidos e Israel en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el 9 de octubre de 2025. (Foto de Maya Levin / AFP). / MAYA LEVIN

En Washington, Trump adelantó que intentará viajar el domingo a Egipto para la firma del acuerdo. Agregó que los rehenes deben ser liberados entre el lunes y martes.

Este desenlace se da dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, que dejó más de 1.200 muertos. Además, el grupo terrorista secuestró a 251 personas, de las cuales 48 permanecen cautivas.

Israel declaró la guerra a Hamás e inició una ofensiva ofensiva militar en Gaza que ha dejado más de 67.100 muertos, la mayoría civiles, y el enclave casi en ruinas.

¿Qué es lo que se firmó? La primera fase del plan de Trump incluye la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos por el canje de los 48 rehenes israelíes en manos de Hamás, de los cuales 20 siguen con vida.

De los presos palestinos que serán liberados, unos 250 están condenados a cadena perpetua y otros 1.700 son personas detenidas en la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre del 2023. Israel ha dicho que no liberará a ningún implicado directamente en los ataques de ese día.

El intercambio debería ocurrir dentro de las primeras 72 horas de implementación del alto el fuego.

La primera fase contempla también la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y un repliegue de las tropas israelíes.

Los soldados de Israel deberán posicionarse a lo largo de la llamada “línea amarilla”, un perímetro en el que el Ejército seguiría en Gaza, pero a una distancia de unos 1,5 kilómetros en su área más estrecha y unos 6,5 en la más amplia de la frontera entre Gaza e Israel.

Actualmente, Israel ocupa militarmente el 82% de Gaza, tras la firma de la primera fase mantendrá el control del 53% de la franja.

La ocupación de Gaza por parte de Israel. (AFP).

Sobre el papel de Trump en el desenlace del conflicto actual, el periodista y analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, recordó a El Comercio que los presidentes de Estados Unidos siempre han sido los que han terminado de implementar o influenciar para llegar llegar acuerdos, altos el fuego o acercar las posiciones entre palestinos e israelíes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 9 de octubre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

“Es dificil pensar en acuerdos sin la intervención de Estados Unidos. Bill Clinton, Barack Obama, George Bush, Joe Biden en algun momento lo han hecho. Trump le ha puesto su sello personal. Clave ha sido el acercamiento que existe entre EE.UU. con Turquía, Qatar y Arabia Saudita. Trump ha logrado presionar a Netanyahu, quien confía en el presidente norteamericano, y a partir de ello también se pudo presionar a Hamás”, indicó Novoa.

Por su parte, el analista internacional Francesco Tucci coincidió en que el impulso decisivo vino de Trump, quien presionó a ambas partes con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía. Sin embargo, consideró que el presidente estadounidense busca un logro político y mediático que refuerce su imagen de “pacificador”, luego de no haber concretado su promesa de poner fin a la guerra en Ucrania “en un día”.

¿Qué viene ahora?

Una columna de humo se eleva tras el bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza el 9 de octubre de 2025. (Foto de Ahmad GHARABLI / AFP). / AHMAD GHARABLI

El canal qatarí Al-Araby informó que las conversaciones para la segunda fase del acuerdo comenzarán un día después de que se libere a los rehenes.

El plan completo de Trump, de 20 puntos y anunciado en la Casa Blanca el 29 de septiembre junto a Netanyahu, indica que Hamás debe aceptar desarmarse, dejar el poder en Gaza para que ese territorio sea administrado por un comité tecnocrático supervisado por una junta de paz internacional presidida por el propio Trump, y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair. También incluye la reconstrucción del enclave.

Posteriormente, la Autoridad Nacional Palestina, una vez que sea reformada, tomará el control de Gaza.

A los miembros de Hamás se les ofrecería una amnistía si se comprometen a la coexistencia pacífica con Israeel, o se les proporcionaría una salida segura a otro país.

Ningún palestino sería obligado a abandonar Gaza y los que se han ido podrán regresar.

Novoa consideró que una vez que Hamás libere a todos los rehenes, tendría que cumplir todo lo que se negocie o pretenda imponer Trump porque ya no tendría una “moneda de cambio”.

“Por ahora, Israel y Hamás ganan, pero para implementar todo falta mucho. ¿Quién va gobernar Gaza? ¿Hamás dejará el poder en beneficio de un gobierno de tecnócratas? ¿Quién va repartir la ayuda humanitaria? ¿Van entregar las armas? Hay muchas reservas, muchas líneas rojas por atravesar", precisó Novoa.

“Veo muy difícil que se puedan cumplir los 20 puntos. Habrá que ver cómo se moverán las dinámicas dentro de Israel ya sin rehenes o ver qué pasa con Gaza si es que Hamas no cede, como creo que ocurrirá, la administración de la franja”, anticipó Novoa.

Tucci sostuvo que la segunda fase del plan de Trump será la más difícil de implementar. Cree improbable que Hamás acepte desarmarse por completo, tras haber perdido miles de combatientes. También dijo que se debe tener en cuenta que en Gaza hay una población civil devastada que podría radicalizarse aún más.

En cuanto a Israel, Tucci advirtió que la presión internacional sobre ese país es creciente, especialmente en Europa, donde la opinión pública y varios gobiernos critican duramente la política de Benjamin Netanyahu. Este clima, dijo, empujó a Israel a aceptar una tregua táctica para aliviar su aislamiento diplomático.

Tucci subrayó que el éxito del acuerdo dependerá de la voluntad de Trump para garantizar su cumplimiento, tal como lo exige Hamás, y de su capacidad para resistir la presión del gobierno israelí.

Aun así, Tucci indicó que prefiere mantener una postura cauta y escéptica, y recordó que “ya se han firmado acuerdos que luego se frustraron”. Concluyó que solo el tiempo mostrará si esta vez se trata de un paso real hacia la paz o de una jugada política más.

VIDEO RECOMENDADO