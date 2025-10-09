Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

¿Qué acordaron Israel y Hamás y qué falta para que se firme el fin de la guerra en Gaza?
Tres días de negociaciones intensas en Egipto para el anuncio más esperado: los rehenes israelíes de Hamás serán liberados y habrá un alto el fuego en Gaza. Así, se cierra la primera fase del plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra iniciada en octubre del 2023 en el enclave palestino. ¿Qué viene ahora?

