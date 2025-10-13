Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
¿Qué pasará con Hamás ahora que ya no tiene rehenes y con Trump decidido a que entregue las armas?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos que tenía en su poder, y está en proceso de entrega de los restos de 28 personas. Así, el grupo terrorista palestino se quedó sin su activo más valioso que tenía desde que perpetró los sangrientos ataques del 7 de octrubre del 2023 en Israel. ¿Qué pasará ahora con ellos en Gaza? ¿Seguirán gobernando el enclave o tendrán que entregar las armas y sus cabecillas irse del territorio? ¿Cómo sigue el plan de Donald Trump para la paz total?