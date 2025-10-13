¿Qué pasará con Hamás ahora que ya no tiene rehenes y con Trump decidido a que entregue las armas?

Desde el viernes, cuando entró en vigor el alto el fuego propiciado por el plan de 20 puntos de Trump, los miembros de Hamás se han dejado ver armados por las calles de Gaza. Pero a diferencia del pasado, no llevan ropa de camuflaje, tampoco los distintivos verdes caracterpisticos de la agrupación islamista. Están realizando las funciones de una policía local.

Incluso se han dado enfrentamientos entre estos miembros de Hamás y clanes locales armados que son acusados de colaborar con Israel y de ser respaldados por este país.

Miembros de las fuerzas de seguridad interna leales al grupo palestino Hamás están desplegados en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 12 de octubre de 2025. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA

Miembros de las Brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento palestino Hamás, marchan en la ciudad de Gaza el 22 de mayo de 2021. (Foto de Emmanuel DUNAND / AFP). / EMMANUEL DUNAND

“Varios colaboradores e informantes fueron capturados y arrestados en la Ciudad de Gaza, después de que se probara que estaban involucrados en el espionaje para el enemigo... han participando en el asesinato de varios miembros de la resistencia”, dijo el domingo el Frente Interno Palestino, un canal de Telegram afiliado a Hamás.

“Los servicios de seguridad y la resistencia están llevando a cabo una campaña de campo a gran escala en todas las áreas de Gaza, de norte a sur, para localizar y arrestar a colaboradores e informantes”, agregó.

Los 20 rehenes israelíes liberados por Hamás. (Ejército de Israel / AFP). / -

Dos de las columnas vertebrales del plan de Trump, después de la liberación de los rehenes, es el desarme de Hamás y su retiro del Gobierno de Gaza, donde están desde el 2007 tras expulsar a la Auroridad Palestina.

Precisamente este lunes, una vez terminada la entrega de los rehenes, Trump anunció en Egipto que de inmediato empezaban las negociaciones para la segunda fase del plan de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un documento firmado en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. (EFE/EPA/YOAN VALAT / POOL) / YOAN VALAT / POOL

Específicamente, el plan de paz de Trump dice que los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica deberán entregar sus armas serán amnistiados. Aquellos que deseen abandonar la franja recibirán un salvoconducto hacia los países receptores.

Hasta ahora Hamás no se ha comprometido con el desarme total.

El plan también remarca que Hamás no tendrá ningún papel en el futuro gobierno de Gaza. Se comprometerá a destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles.

Gaza será administrada por un gobierno temporal de transición de tecnócratas palestinos que se encargará de prestar servicios cotidianos a la población, dice el plan de Trump.

¿Entonces, por qué todavía los miembros de Hamás se muestran armados en Gaza? El lunes Trump explicó en Israel que Estados Unidos ha aprobado que sigan ejerciendo el control armado en la franja de manera temporal.

“Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien”, dijo Trump.

Un ataque a Israel y se acaba

Miembros de las fuerzas de seguridad interna leales al grupo palestino Hamás vigilan un puesto de control en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto de Eyad BABA / AFP). / EYAD BABA

Sobre el futuro de Hamás, el periodista y analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, le dijo a El Comercio que su situación está marcada por una tregua tácita negociada donde la mayor garantía es el compromiso clave de Donald Trump de no permitir que Israel reanude la guerra una vez que sean entregados todos los rehenes y cadáveres.

“Por eso, Hamás celebra la liberación como un triunfo político y mantiene un control temporal de Gaza con el visto bueno de Washington. Eso le ha dado tranquilidad a Hamás", sostuvo Novoa.

“Mientras Hamás controle la franja sin atacar a Israel puede estar relativamente tranquilo”, dijo Novoa.

“Pero en el momento en el que Hamás lance un misil, un Kazán, que penetre en territorio israelí, se acaba todo esto e Israel no va a tener ningún problema en atacar a Hamás y a la Franja de Gaza, así no tenga el permiso de Donald Trump”, advirtió.

El analista también subrayó que el desgaste psicológico es alto tanto en Hamás como en Israel, lo que explica la actual calma relativa.

¿Pero tiene al menos alguna posibilidad Hamás de volver a consolidar sun poder en Gaza? Novoa explicó que para nadie es un secreto que el grupo terrorista está completamente desestabilizado y debilitado.

“Su fuerza real, que era de unos 30.000 hombres, se ha reducido notablemente a entre 2.000 y 3.000 hombres. Pero Hamás siempre ha tenido la capacidad de lograr que ingresen nuevos militantes. Logra cautivar a los jóvenes, muchos de estos sin esperanza, sin ningún tipo de apoyo”, dijo Novoa.

“Además, los que tienen menos de 20 años han nacido, crecido, y han vivido solo un estado de violencia y destrucción, como es el que se vive en la Franja de Gaza. Entonces, aunque su capacidad es mínima ahora, Hamás todavía tiene un margen de maniobra y puede seguir reclutando gente”, agregó.

En cuanto a los clanes armados que se oponen a Hamás, Novoa señaló que en Gaza crece el descontento interno contra los islamistas, que son acusados de autoritarismo y de anteponer sus intereses políticos al sufrimiento de la población. Por eso han surgido enemigos.

“Hoy Hamás hoy tiene muchos enemigos en Gaza, hay mucho odio en su contra. Y por eso en el plan de paz de Trump hay una parte que dice que la Franja de Gaza debe ser gobernada por un equipo no político, que Hamás no debe permanecer en el poder. Entonces, la gran interrogante es saber hasta dónde Hamás va a permitir que exista un gobierno diferente en Gaza. Creo que en esa coyuntura Israel estratégicamente está tratando de tener apoyo o de apoyar a esos clanes armados enemigos de Hamás en Gaza”, finalizó Novoa.

