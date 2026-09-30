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Resumen

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¿Qué se sabe de lo ocurrido en el avión de Flydubai donde un piloto fue apuñalado? (Captura de video).
¿Qué se sabe de lo ocurrido en el avión de Flydubai donde un piloto fue apuñalado? (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta de Dubái a Tel Aviv aterrizó de emergencia este miércoles en Arabia Saudita, tras lo que la aerolínea emiratí calificó como un “altercado en la cabina de mando” y el Gobierno de Israel denunció como “atentado” donde uno de los pilotos intentó “estrellar el avión” y matar a los pasajeros.

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