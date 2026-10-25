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Resumen

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Gadi Eisenkot (izquierda) está planteando un desafío inesperado a Benjamin Netanyahu (derecha), el hombre que ha liderado Israel durante la mayor parte de las últimas tres décadas. (BBC/Getty Images).
Gadi Eisenkot (izquierda) está planteando un desafío inesperado a Benjamin Netanyahu (derecha), el hombre que ha liderado Israel durante la mayor parte de las últimas tres décadas. (BBC/Getty Images).
Por BBC News Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría tener dificultades para mantenerse en el poder tras las elecciones de este martes 27 de octubre.

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