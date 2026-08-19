Con la bandera estadounidense en la azotea de su casa, Louai Abu Ridi apela a Estados Unidos para que se ponga fin al asedio de su vivienda en Cisjordania por parte de colonos israelíes, cuya violencia se intensifica.

Este estadounidense-palestino es el propietario de una de las tres casas que violentos colonos israelíes rodean desde hace más de una semana en el pueblo de Qusra, cerca de Nablús, en el norte de Cisjordania.

Regresó desde Ohio, donde reside, después de que esos colonos mantuvieran a los habitantes bloqueados en el interior, cortándoles todo el suministro de víveres. Logró llegar a la vivienda el lunes, acompañado de periodistas.

El martes, Ridi izó la bandera de Estados Unidos en la fachada, y llamó la atención de la embajada estadounidense sobre estos hechos, que ya han suscitado condenas masivas a nivel internacional.

Louai Abu Ridi, ciudadano estadounidense-palestino cuya casa en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, está sitiada por colonos israelíes, reacciona junto a una bandera estadounidense. (Foto de ilia YEFIMOVICH / AFP). / ILIA YEFIMOVICH

“Este es mi mensaje para todos los estadounidenses, para que vean lo que está pasando aquí, en Cisjordania, la manera en que los colonos nos asedian intentando apoderarse de mi casa”, explicó el hombre a periodistas de la AFP desde su domicilio.

Bajo presión estadounidense, el ejército israelí anunció la semana pasada que había dado la orden de hacer marcharse a esos colonos.

Los soldados retiraron sus tiendas de campaña y detuvieron a un israelí. Pero los colonos regresan sin cesar, a pie o en vehículos.

El lunes, Ridi envió a la AFP videos en los que se aprecia a unos colonos pasando frente a la casa en cuatriciclos, mientras las fuerzas israelíes estaban apostadas en el exterior.

“Los colonos entran libremente en mi casa, y ellos no hacen nada”, dice refiriéndose a los militares.

“Incluso estrechan la mano de los colonos. Es como si fueran amigos”.

“Actividad terrorista”

La violencia cometida por colonos israelíes se ha intensificado de manera espectacular desde el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, con incursiones casi diarias contra aldeas y actos de acoso o intimidación.

El gobierno derechista del primer ministro Benjamín Netanyahu apoya a estos colonos radicales, mientras se acercan las elecciones legislativas de octubre.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, se mostró consternado por el asedio en Qusra y afirmó haber pedido a las autoridades que intervinieran, después de haber apoyado en el pasado a los colonos.

En entrevistas concedidas el martes por la noche a la televisión israelí, aseguró que Estados Unidos se compromete a defender a sus ciudadanos.

“Nos gustaría ver consecuencias graves para quienes se dedican —y voy a emplear esta expresión— a una actividad terrorista”, lanzó en el Canal 13 israelí.

“No es justo para las familias palestinas, que son propietarias de sus casas, que tienen derecho a criar a sus familias sin temor”, añadió este ex pastor evangélico que, antes de convertirse en embajador, había rechazado utilizar el término “palestino”.

“Si esta minoría piensa que está sirviendo a su causa, comete un terrible error”, dijo aún, en referencia a los colonos radicales.

Unos 500.000 israelíes viven en colonias que el derecho internacional considera ilegales en Cisjordania, entre tres millones de palestinos.

Israel ocupa este territorio desde la Guerra de los Seis Días, librada en junio de 1967.