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Resumen

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Louai Abu Ridi, ciudadano estadounidense-palestino cuya casa en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, está sitiada por colonos israelíes, posa para una foto junto a una bandera estadounidense. (Foto de ilia YEFIMOVICH / AFP).
Louai Abu Ridi, ciudadano estadounidense-palestino cuya casa en la aldea de Qusra, en la Cisjordania ocupada, está sitiada por colonos israelíes, posa para una foto junto a una bandera estadounidense. (Foto de ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

Con la bandera estadounidense en la azotea de su casa, Louai Abu Ridi apela a Estados Unidos para que se ponga fin al asedio de su vivienda en Cisjordania por parte de colonos israelíes, cuya violencia se intensifica.

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