Entrevista…

"Es imposible que Israel acabe completamente con Hamás"

Carlos Novoa,

Analista internacional





El domingo se informó que Israel quiere la libertad de todos los rehenes a cambio de una tregua, y Hamás quiere entregar a los rehenes a cambio de la retirada total de tropas israelíes y el fin de la guerra. Ambos bandos no aceptan esos extremos. ¿Se pueda alcanzar un punto medio o en realidad se trata de una estrategia para no llegar a ningún acuerdo?





Creo que es una estrategia de ambos porque no se van a querer quedar sin nada. El fin de la guerra sería el escenario ideal, pero si veo el asunto desde el punto de vista de Netanyahu, esto no se va a acabar mientras Hamás esté en el Gobierno en Gaza. Si se acaba la guerra en este momento Hamás va a seguir teniendo el control de la franja, puede volver a construir túneles. Hamás lo que necesita es tiempo para reagruparse, para reinventarse porque sí han sido muy golpeado. Aquí el tema es que Netanyahu quiere arrasar, quiere terminar con Hamás, pero eso no va a poder hacerlo, no se puede. Entonces, creo que el desenlace podría ser el resultado de una negociación larga en la que participen Estados Unidos, quizá China, Rusia y los países árabes.





El único seguro que tiene Hamás son los rehenes, no los entregaría si la guerra continúa.

Claro, se quedarían sin nada, y ahí sí los van a arrasar. En el pasado Israel por un rehén ha entregado a cientos de palestinos. Ahora han hecho un análisis de costo-beneficio y la verdad es que son más de 100 rehenes y su liberación le va a devolver a Netanyahu algo de oxígeno ante su opinión pública interna. Pero a nivel estratégico, lo que tendría que hacer Netanyahu es acabar con Hamás, pero reitero que es imposible. En concreto, si se quiere que haya una paz de verdad tendrían que estar involucrados los países antes mencionados, además de las autoridades palestinas de Fatah.





Ya van siete meses de guerra, y como dice es imposible acabar con Hamás, ¿Israel podría considerar que logró sus objetivos si alcanza a los líderes islamistas?

Israel tiene problemas internos y externos, uno de los internos es el de los rehenes y también debe darle explicaciones a sus ciudadanos sobre cómo se permitió lo ocurrido el 7 de octubre, algo realmente increíble e impensable. Por otro lado, Israel desde el punto de vista militar, estratégico, tendría que dejar a Hamás descabezado, algo así como lo que ocurrió en Libia, que se quedó sin Gadafi en el poder y se originó el caos en ese país. En ese escenario, podrían originarse disputas internas en el propio Hamás, y ahí sí podrían entrar otros actores como Fatah, Egipto, Qatar como mediadores. Pero Hamás tiene la ventaja de no tener un solo liderazgo, y sus principales líderes están fuera de Gaza.





¿Cree que Israel puede invadir Rafah sin la aprobación de Estados Unidos?

Sí, Netanyahu puede ordenar la invasión de Rafah sin la aprobación de Estados Unidos, ya lo hizo en el pasado varias veces. Y ahora Netanyahu está más fuerte que hace años. Esta situación es parecida a la del 2008-2009, cuando Estados Unidos estaba en época electoral e Israel lanzó la operación Plomo Fundido sobre Gaza. De cara ante la opinión pública estadounidense, lo que puede pasar en Rafah podría afectar negativamente a Biden.