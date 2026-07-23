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Resumen

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Fuerzas hutíes atacaron con drones y misiles dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Foto: @teleSURtv/X
Fuerzas hutíes atacaron con drones y misiles dos petroleros saudíes en el mar Rojo. Foto: @teleSURtv/X
Por Agencia AFP

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron los ataques contra dos buques petroleros sauditas el miércoles en el mar Rojo, lo que abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán que se expande por la región.

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