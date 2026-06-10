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El presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (Foto de OZAN KOSE / AFP).
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (Foto de OZAN KOSE / AFP).
/ OZAN KOSE
Por Agencia EFE

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró este miércoles que las acciones militares de Israel en el Líbano y en Siria no sólo amenazan a estos países sino también a Turquía e incluso a la humanidad entera.

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