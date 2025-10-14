Reconstrucción de Gaza requerirá al menos 70.000 millones de dólares tras 2 años de guerra

Palestinos caminan junto a edificios destruidos en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
La reconstrucción de la , donde la destrucción es casi completa, requerirá al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser invertidos en los próximos tres años para , dijo este martes la ONU.

Según comentarios a la prensa en Ginebra del representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, Jaco Cilliers, se calcula que se deben retirar unos 55 millones de toneladas de escombros creados por la destrucción de infraestructura de todo tipo en dos años de guerra.

La reconstrucción total de Gaza podría tardar “décadas” y dependerá en gran medida del flujo de dinero que se destine a ese fin, que en un primer momento dependerá sobre todo de donaciones de otros países, aunque la ONU dijo que espera que el sector privado también participe más adelante en este esfuerzo.

Según las “cifras actualizadas” que ofreció, el nivel de destrucción en Gaza es del orden del 84 %, aunque en algunas partes de la Franja llega al 92 %.

Cilliers, cuyo mandato depende de la agencia de Naciones Unidas especializada en el desarrollo (PNUD), dijo que la ONU ya ha removido 81.000 toneladas de escombros en Gaza, que equivalían en volumen a 31.000 camiones.

De forma inmediata, “la mayor parte de la remoción de escombros tiene como objetivo abrir el acceso a los actores humanitarios, para que puedan brindar la ayuda y apoyo que tanto , aunque también ayudamos a despejar hospitales y otros servicios sociales”.

Niños palestinos entre los escombros de edificios destruidos en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad
Niños palestinos entre los escombros de edificios destruidos en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Haitham Imad

Como parte de la estrategia que se está aplicando, se han podido volver a utilizar 13.200 toneladas de escombros previamente triturados con maquinaria especial.

Este material podrá servir para pavimentar carreteras y colocar suelos en algunos de los refugios que se , entre otros usos.

Cilliers comentó que los trabajos de reconstrucción tendrán que lidiar con dos aspectos muy delicados, como la presencia de cadáveres que han quedado bajo los escombros, así como el riesgo que suponen proyectiles que han quedado sin explotar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", durante un discurso ante el Parlamento israelí. (AFP)

