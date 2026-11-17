El gobierno británico anunció este martes sanciones contra ocho empresas israelíes por su implicación en la construcción de colonias en Cisjordania, y contra una organización acusada de bloquear la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Esta es la última de una serie de adoptadas por el gobierno laborista para frenar la expansión de asentamientos en Cisjordania ocupada, ilegales según las medidas de derecho internacional, e Israel reaccionó prometiendo de represalia.

En un comunicado, la cancillería británica indicó que el Reino Unido está comprometido con “preservar la viabilidad de la solución de dos Estados” y explicó que las sanciones atañen a “ocho empresas de construcción y de promoción inmobiliaria, lo que perturbará sus flujos de financiación y su capacidad para apoyar nuevas construcciones en Cisjordania”.

El Reino Unido llamó a frenar un gran proyecto de colonización en Cisjordania ocupada, tras el lanzamiento de una licitación para construir más de un millón de viviendas, conocido como programa E1, al este de Jerusalén.

El canciller israelí saliente, Gideon Saar, declaró en X que su país “tomará medidas de represalia”, sin precisar cuál será su alcance.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino se felicitó por el anuncio y afirmó que la medida envía un “mensaje claro” a quienes están implicados en la “construcción y desarrollo de asentamientos ilegales israelíes”.

Bulldozers israelíes demuelen un edificio palestino por falta de permisos de construcción en la denominada Zona C, designada por los Acuerdos de Oslo de 1995, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, el 23 de octubre de 2026. (Foto de HAZEM BADER / AFP) / HAZEM BADER

Yossi Dagan, representante de un grupo de colonias israelíes en Cisjordania, respondió con la promesa de construir todavía más asentamientos.

“No hay un país tan colonialista y saqueador como el Reino Unido ni un gobierno tan hipócrita”, declaró Dagan.

Además de las ocho empresas, el gobierno británico sancionó al grupo de activistas Tzav-9, al que acusó de impedir que entre ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Las relaciones entre Israel y el Reino Unido se deterioraron después de que Londres decidiera, en septiembre, sancionar el comercio con las colonias en Cisjordania, lo que llevó a Israel a cerrar el consulado británico en Jerusalén.

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