Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo negro se eleva de un incendio cerca del depósito de combustible en e puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque de Irán en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo. Foto: FADEL SENNA / AFP
Una columna de humo negro se eleva de un incendio cerca del depósito de combustible en e puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque de Irán en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo. Foto: FADEL SENNA / AFP
Por Agencia EFE

Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra desatada en Oriente Medio, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.