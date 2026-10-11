Rusia condena el ataque perpetrado la víspera por los insurgentes chiíes hutíes del Yemen contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que se cobró la vida de doce personas, y considera las negociaciones como la única vía para resolver cualquier conflicto, declaró hoy el Ministerio de Exteriores ruso.

“Rusia condena este ataque e insta a las partes en conflicto en la Península Arábiga a abstenerse por completo de atacar infraestructura civil”, señaló el ministerio en un comunicado publicado en su portal oficial.

Exteriores expresó sus “más sentidas condolencias a las familias y amigos de las víctimas” y deseó “una pronta recuperación a los heridos”.

Además, señaló que según datos previos, entre los muertos y heridos no hay ningún ciudadano ruso.

“Rusia mantiene su firme postura de que no existe alternativa a la solución de cualquier crisis en esta región por medios políticos y diplomáticos, salvaguardando al mismo tiempo los intereses de todos los Estados sin excepción”, se indica en la nota.

Los hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Riad, en Arabia Saudita, dejando numerosos muertos y heridos. (Captura de video).

Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves, en el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto.

Se trata del segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en apenas 24 horas, después del que el pasado viernes causó la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.

Los rebeldes yemeníes afirman que sus agresiones contra el reino saudí son una respuesta a los bombardeos aéreos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

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