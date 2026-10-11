icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en una rueda de prensa, el 6 de octubre de 2026. (Foto: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP)
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en una rueda de prensa, el 6 de octubre de 2026. (Foto: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP)
/ SERGEI ILNITSKY
Por Agencia EFE

Rusia condena el ataque perpetrado la víspera por los insurgentes chiíes hutíes del Yemen contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que se cobró la vida de doce personas, y considera las negociaciones como la única vía para resolver cualquier conflicto, declaró hoy el Ministerio de Exteriores ruso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.