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Resumen

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Irán se mantiene en su posición a favor de que se retiren las amenazas para desbloquear el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)
Irán se mantiene en su posición a favor de que se retiren las amenazas para desbloquear el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Rusia está ayudando a Irán a desarrollar en secreto un programa propio de misiles de crucero, asegura hoy en una investigación el rotativo Financial Times, que precisa que el programa, llamado C430L, arrancó en 2023.

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