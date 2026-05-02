El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de ‘shock’, tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según explicó a EFE su mujer, Sally.

Sally ha sido informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con Abukeshek quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel desde aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Flotilla Global Sumud.

El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de diez minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado “correcto” de salud, pese a presentar algunas “pequeñas heridas”.

Saif iba en una embarcación de observación

Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Flotilla Global Sumud para evitar afrontar una situación peligrosa y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación.

Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá.

“Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla”, ha lamentado Sally.

Reivindica su puesta en libertad

Sally ha reclamado la puesta en libertad de Saif, que nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. “El es sólo un activista humanitario, que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino”, ha dicho su mujer.

En esta linea, ha hecho un llamamiento al Gobierno español para hacer “todo lo posible” para conseguir su liberación, y ha pedido a la sociedad civil que haga presión con protestas ante embajadas y consulados israelíes para poner fin a “la violencia que ejerce Israel sobre los ciudadanos palestinos”.

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