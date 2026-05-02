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El activista palestino-español Saif Abukeshek. (Cati Cladera / EFE)
El activista palestino-español Saif Abukeshek. (Cati Cladera / EFE)
Por Agencia EFE

El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra bien de salud, aunque en estado de ‘shock’, tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según explicó a EFE su mujer, Sally.

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