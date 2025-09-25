Yemen: Hutíes dicen que ataques israelíes dejaron ocho muertos y 142 heridos en Saná

Una serie de ataques israelíes en Saná dejaron el jueves ocho muertos y 142 heridos, según un balance revisado divulgado por los rebeldes hutíes, que controlan la capital de Yemen.

El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alasbahi, escribió en la red social X que el balance había “subido a ocho mártires y 142 heridos”, mientras los rescatistas siguen buscando víctimas bajo los escombros.

El balance anterior daba cuenta de al menos dos muertos y 48 heridos, según la misma fuente.

Tras los ataques, el ministro de Defensa de Israel declaró el jueves que el ejército atacó una serie de objetivos hutíes en Saná, luego de que el miércoles un ataque con drones hutíes dejó 22 heridos en el sur de Israel.

Colaboradores de AFP en Saná indicaron que escucharon explosiones en la ciudad, y vieron columnas de humo elevándose en tres lugares diferentes de la capital.

La “brutalidad” israelí “causó varias víctimas civiles”, declaró el portavoz del ministerio de Salud hutí.

De su lado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en X: “ Acabamos de asestar un golpe contundente a numerosos objetivos terroristas de la organización terrorista hutí en Saná ”.

Katz precisó que el ejército había “atacado varios campamentos militares, incluyendo un campamento del estado mayor hutí, eliminado a decenas de operativos terroristas hutíes y destruido almacenes de drones y armamentos”.

El canal de televisión de los rebeldes proiraníes, Al-Masirah, había anunciado anteriormente ataques aéreos israelíes en Saná.

El ataque ocurrió mientras Al-Massirah acababa de anunciar el inicio de la transmisión de un discurso del líder de los rebeldes respaldados por Irán, Abdelmalek al Huthi.

La ciudad costera israelí de Eilat, en el mar Rojo, fue alcanzada el miércoles por un dron disparado desde Yemen, informó el ejército israelí, y los servicios de emergencia reportaron 22 heridos, dos de ellos en estado grave.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen se atribuyeron la responsabilidad del ataque, que ocurrió el segundo día de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

Esta fue la segunda vez que Eilat, un balneario en el extremo sur de Israel, es alcanzada por un dron en menos de una semana, según las autoridades israelíes.

