Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 muertos entre los escombros de la Franja

El Ministerio de Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 cuerpos de personas muertas entre los escombros de la Franja, de los cuales 3.600 tienen nombres y apellidos al haber sido denunciados como desaparecidos por sus familias.

Según informó este sábado a EFE el director de la unidad del Ministerio de Sanidad de Gaza a cargo del recuento de fallecidos, Zaher Al Waheidi, se estima que esas 3.600 personas denunciadas como desaparecidas por las familias se corresponderán en una gran mayoría con personas muertas cuyos cuerpos no han podido ser recuperados.

Además de esas personas por recuperar, Al Waheidi indicó que hay al menos un número similar de fallecidos que no han sido denunciados. Esto es porque, detalló, la ofensiva de Israel en Gaza ha matado a familias enteras y en ese caso no queda nadie para reclamar a los desaparecidos.

Familias borradas del registro civil

Según cifras del Gobierno de Gaza, más de 2.700 familias gazatíes, las cuales superaban en total las 8.500 personas, han sido borradas del registro civil y hoy no queda vivo ninguno de los miembros que componían esas familias.

Según Al Waheidi, en las morgues de los hospitales de Gaza hay además aún 600 cuerpos recuperados de entre los escombros y las calles bombardeadas del enclave palestino que no han podido ser identificados.

Con el alto el fuego en Gaza que entró en vigor este viernes y el desplazamiento de las tropas israelíes hasta una primera línea de retirada, ahora las tareas de los servicios de rescate gazatíes están centradas en recuperar a los muertos en zonas a las que no podían acceder antes por la presencia el Ejército de Israel.

De hecho, solo en la jornada de ayer los equipos de Defensa Civil recuperaron 99 cuerpos en diferentes áreas de la Franja de Gaza.

Además, hay cadáveres sepultados bajos montañas de escombros a los que no se llegará hasta que haya maquinaria disponible para ello, ya que en estos momentos los equipos de rescate cuentan con recursos insuficientes para hacer frente a estas labores.

Palestinos caminan por una calle entre los escombros de los edificios destruidos durante un alto el fuego entre Israel y Hamás. (Foto: EFE)

Los gazatíes podrán regresar por el cruce con Egipto

Por primera vez desde que comenzó la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, se permitirá el regreso de residentes a Gaza a través del cruce sureño de Rafah con Egipto, según informaron a EFE responsables de seguridad israelíes este sábado, que no detallaron cuándo ocurrirá eso.

La entrada al enclave palestino a través de dicho cruce estará sujeta a la aprobación israelí y a un mecanismo específico que se coordinará con Egipto, como parte de la “cláusula humanitaria” del acuerdo de alto al fuego firmado este viernes entre Israel y Hamás, precisó la fuente.

Según dicha cláusula, la salida de personas por Rafah continuará realizándose bajo supervisión de la Unión Europea, siguiendo un procedimiento similar al aplicado en enero de 2025.

En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, cuando antes del alto el fuego dominaba más del 80 %.

El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, advirtió este viernes en un comunicado a los residentes de Gaza que resulta «extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah», ya que es una de las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado todavía.

Seis mil camiones con ayuda de UNRWA esperan entrar a Gaza

El equivalente a 6.000 camiones de ayuda humanitaria espera en los almacenes de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Egipto y Jordania para entrar en Gaza “lo antes posible”, confirmó a EFE este sábado el portavoz de la organización, Jonathan Fowler.

Fowler asegura que, “desde hace meses”, la ayuda que la organización guarda en Egipto y Jordania está “lista para ser cargada y trasladada” hacia Gaza, y sólo necesitan que Israel reabra las fronteras para comenzar a llevar suministros al enclave palestino.

“Estaremos listos para llevar la ayuda lo antes posible”, enfatizó.

Pese a que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor este jueves a mediodía hora israelí, estipula que la entrada de ayuda se iniciaría “de inmediato”, responsables de seguridad israelíes confirmaron a EFE que los 600 camiones diarios estipulados en él aún no han entrado en el territorio palestino.

Un camión de ayuda humanitaria para Gaza, en una imagen de archivo. (Foto: EFE)

Según dichos responsables, la entrada diaria de “600 camiones de ayuda humanitaria operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes”, contemplada en el acuerdo, se hará «estos días», sin concretar cuándo ocurrirá exactamente.

Mientras, el portavoz de la UNRWA destacó que los 12.000 trabajadores de la organización en Gaza “no han parado de trabajar” para proporcionar a la población “atención de salud primaria, apoyo psicológico, agua limpia, recogida de basuras y actividades educativas para niños”.

Hamás y otras facciones rechazan la "tutela extranjer"

Hamás y otras dos facciones palestinas rechazan “cualquier tutela extranjera” en la administración de la Franja de Gaza, territorio donde, según el plan de paz que negocia con Israel, un organismo internacional supervisará la formación de un “comité palestino tecnocrático y apolítico” que lo gobernará temporalmente.

“Enfatizamos nuestro rechazo absoluto a cualquier tutela extranjera, y afirmamos que la determinación de la forma de administrar la Franja de Gaza y las bases del funcionamiento de sus instituciones es un asunto interno palestino ”, subrayan Hamás, la Yihad Islámica en Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina en un comunicado conjunto.

Según el acuerdo del presidente Trump para la paz en Gaza, cuya primera parte Israel y Hamás firmaron el jueves, un organismo internacional será el encargado de supervisar la formación de un gobierno de transición en el enclave palestino, así como su reconstrucción.

Dicho gobierno de transición gobernaría temporalmente antes de ser entregada la administración del enclave a la Autoridad Palestina, recoge el plan.

En el comunicado, las facciones palestinas rechazan la tutela extranjera, aunque admiten su disposición a “beneficiarse de la participación árabe e internacional en los campos de la reconstrucción, la recuperación y el apoyo al desarrollo”.

Tras la firma del acuerdo con Israel, que retiró ayer sus tropas de parte del territorio gazatí, Hamás tendrá que liberar a los 48 rehenes israelíes que mantiene secuestrados en la Franja antes del lunes al mediodía, e Israel responderá con la liberación de 250 presos palestinos y a 1.700 arrestados en Gaza.