La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el 9 de octubre que el gobierno israelí había aprobado el plan de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Se cumple un día del alto el fuego en Gaza, que deja la primera noche "tranquila" en meses
La noche de este sábado fue la primera “tranquila” en la tras meses de incesantes bombardeos cuando se cumple un día del esperado alto el fuego en el territorio , donde sus residentes se centran ahora en volver a ver lo que queda de sus casas y en recuperar a sus muertos.

LEE: ¿Qué acordaron Israel y Hamás y qué falta para que se firme el fin de la guerra en Gaza?

Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025”, dijo a EFE Mohammad, un médico gazatí, desde la ciudad de Gaza. Este médico solo recuerda ese silencio en las dos treguas anteriores, que también dieron un respiro a los gazatíes.

Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan a la asediada Ciudad de Gaza. (Foto: EFE)
Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan a la asediada Ciudad de Gaza. (Foto: EFE)

A su hospital, dice, ya no están llegando las decenas de muertos que ingresaban antes cada día, sino los cuerpos de los cuerpos que se van recuperando poco a poco de los escombros, donde siguen los restos de al menos 7.000 gazatíes, según cálculos del Ministerio de Sanidad del enclave, que ha reportado más de 67.000 fallecidos por fuego israelí en dos años de ofensiva.

“Por primera vez en mucho tiempo, conseguimos dormir sin miedo ni preocupaciones”, explicó por su parte Zaher, otro gazatí que tuvo que abandonar la capital hace unas semanas con su familia para desplazarse hasta Deir Al Balah, en el centro, y refugiarse allí en una tienda de campaña.

Zaher recuerda cómo anoche los gazatíes salieron a las calles arrasadas de Deir Al Balah y pudieron caminar por ellas tranquilos, saludando a sus amigos y celebrando un esperado fin de la ofensiva.

Ahora, se centra en buscar algún sitio donde vivir con su esposa y cuatro hijos en la ciudad de Gaza, donde los precios de la vivienda, dice, se han triplicado a causa de la poca oferta, ya que muchos edificios están dañados o completamente arrasados por . Entre ellos su casa, que fue destruida al principio de la ofensiva.

Palestinos regresan a inspeccionar sus hogares tras la retirada del ejército israelí de algunas zonas al este de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. (Foto: EFE)
Palestinos regresan a inspeccionar sus hogares tras la retirada del ejército israelí de algunas zonas al este de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. (Foto: EFE)

Desde que este viernes entrara en vigor a mediodía hora local el , miles de personas están volviendo desde sus refugios en el sur a la ciudad de Gaza, donde solo quedaron alrededor de 250.000 gazatíes de los más de un millón que vivían allí, ante la operación israelí para invadirla.

MÁS: F/A-XX: Así es el caza invisible de sexta generación que marcará la próxima era del poder aéreo de EE.UU.

Ahora, las tropas están detrás de la conocida como “línea amarilla” del repliegue y controlan alrededor de la mitad del territorio del enclave -antes el 80 %-, para que las milicias palestinas reúnan a los rehenes allí cautivos y los liberen en los próximos dos días.

Mientras, los gazatíes celebran poder volver a respirar tranquilos y, destaca Zaher, volver a “caminar por las calles en paz”.

