Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Escucha la noticia

00:0000:00
Se cumple un mes del alto el fuego entre Israel y Hamás: ¿qué tan frágil sigue siendo el acuerdo y qué le espera a Gaza?
Resumen de la noticia por IA
Se cumple un mes del alto el fuego entre Israel y Hamás: ¿qué tan frágil sigue siendo el acuerdo y qué le espera a Gaza?

Se cumple un mes del alto el fuego entre Israel y Hamás: ¿qué tan frágil sigue siendo el acuerdo y qué le espera a Gaza?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Este lunes se cumplió un mes de la entrada en vigor del alto al fuego acordado por Israel y Hamás en Gaza, con la intermediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De momento, no hay demasiada certeza sobre la posibilidad de un proceso de paz definitivo debido a las acusaciones del Gobierno Israelí de incumplimiento de compromisos y posteriores ataques sobre la franja gazatí.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR