Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este martes que seis buques dieron media vuelta en las últimas 24 horas después de que el grupo anunciara un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita.

“La retirada de seis buques en las últimas 24 horas se produjo después de las advertencias emitidas por las Fuerzas Armadas yemeníes (hutíes) y de la aplicación de la prohibición de navegación marítima”, aseguró una fuente militar hutí, citada por la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

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Hasta el momento, Arabia Saudita no ha reaccionado ante esta información.

Los hutíes -alineados con Irán- anunciaron el bloqueo ayer, lunes, al asegurar que impedirían a los buques vinculados a Arabia Saudita navegar por las aguas de la región en respuesta a lo que describen como el continuo bloqueo saudí contra el Yemen.

Los hutíes -alineados con Irán- anunciaron el bloqueo ayer, lunes. Foto: EFE

El grupo respaldado por Irán advirtió este martes a las navieras de que no carguen ni descarguen mercancías en puertos saudíes, y señaló que los buques que incumplan la prohibición podrían convertirse en objetivo de sus fuerzas en cualquier lugar.

Arabia Saudita ha rechazado las acusaciones de los hutíes y ha asegurado que lleva años trabajando junto con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente para aliviar la crisis humanitaria y facilitar las importaciones a través de los puertos yemeníes.