00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo marítimo contra el transporte saudí. Foto: @CNNEE/X
Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo marítimo contra el transporte saudí. Foto: @CNNEE/X
Por Agencia EFE

Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este martes que seis buques dieron media vuelta en las últimas 24 horas después de que el grupo anunciara un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.