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Resumen

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Población y fuerzas de seguridad se congregan frente a una iglesia ortodoxa griega en la aldea de Hammoud, en la gobernación de Karak, Jordania, tras un tiroteo ocurrido el 23 de octubre de 2026. Foto: AFP
Población y fuerzas de seguridad se congregan frente a una iglesia ortodoxa griega en la aldea de Hammoud, en la gobernación de Karak, Jordania, tras un tiroteo ocurrido el 23 de octubre de 2026. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Al menos seis personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes en una iglesia en el sur de Jordania, en un hecho poco común contra la comunidad cristiana en este reino de mayoría musulmana sunita.

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