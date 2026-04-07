Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada hace una semana por el grupo proiraní Kataib Hezbolá. Foto: Shelly Kittleson/Facebook
La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada hace una semana por el grupo proiraní Kataib Hezbolá. Foto: Shelly Kittleson/Facebook
Por Agencia EFE

El grupo proiraní Kataib Hezbolá anunció este martes que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.